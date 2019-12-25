Звезда кей-попа умер при странных обстоятельствах

Йохан из TST погиб в 28 лет.

Звезда кей-попа умер при таинственных обстоятельствах. Об этом сообщили журналисты из издания The Sun. Они рассказали, что 28-летний певец из Южной Кореи по имени Йохан скончался. Семья артиста не раскрывает подробности гибели музыканта, а также причину его смерти. Журналистам удалось узнать, что Йохан умер в больнице Сеула. Его тело похоронят 18 июня.

Напомним, что Йохан являлся исполнителем в мужском бэнде TST (ранее известный как Top Secret). Четвертый студийный альбом группы вышел в январе 2020 года. Пластинка получила название Countdown.

Для Южной Кореи гибель звезды кей-попа стала пятой в 2020 году.

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Фото: Kim Jeong-hwan