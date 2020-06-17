Спортсмен скончался на 82-ом году жизни.

Умер чемпион СССР по футболу Георгий Рябов. Спортсмен ранее выступал в качестве защитника московского клуба "Динамо". О смерти 81-летнего футболиста сообщили представители команды на официальном сайте. Клуб выразили соболезнования семье и близким Рябова.

Напомним, что Георгий Рябов завоевал золото на чемпионате по футболу в СССР в 1963 году. Впервые он дебютировал на поле в 1960 году. За свою профессиональную карьеру спортсмен дважды становился обладателем Кубка СССР. До попадания в московское "Динамо" футболист находился в составе "Динамо" в Таллине. Защитник также играл в составе сборной СССР в шести матчах.

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Фото: Московский ФК "Динамо"

Видео: Youtube/ Aleks Chistogan