Звезда "Гарри Поттера" рассказал о резкой потере веса

Тимоти Сполл, сыгравший Питера Петтигрю, изменился до неузнаваемости.

Британский актер Тимоти Сполл, сыгравший Питера Петтигрю в "Гарри Поттере", рассказал о причинах похудения. Слова артиста передает The Independent.

По словам Сполла, ему пришлось сбросить несколько килограммов для роли в фильме "Уильям Тернер", съемки которого проходили в 2014 году. После этого он решил не останавливаться и продолжил худеть.

"У меня в голове что-то щелкнуло, и я сказал себе, что хочу быть в центре происходящего", — заявил актер, понимая, что изменения во внешности могут негативно сказаться на его карьере. Артист не знает, лишился ли он каких-то ролей, так как ему никто не звонил со словами: "Ах, мы хотели снять тебя, когда ты был толстым, а теперь не можем".

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