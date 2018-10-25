Хоррор "Оно-2" стал лидером российского проката

В минувшие выходные ужастик Андреса Мускетти собрал 590,9 млн рублей.

Хоррор "Оно-2" режиссера Андреса Мускетти возглавил российский прокат в минувшие выходные. За два дня фильм собрал 590,9 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Ужастик снят по мотивам романа Стивена Кинга. Действие разворачивается спустя 20 лет после событий, показанных в первой части фильма. Главные герои повзрослели и вновь готовы сразиться со злобным клоуном Пеннивайзом.

Второе место в списке занял фильм Валерия Тодоровского "Одесса". За первый уикенд картина собрала 32,6 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает мультфильм "Королевские каникулы" со сборами 24,4 млн рублей.

Ранее актриса из "Оно-2" призналась, что боится смотреть фильм целиком.

Видео: YouTube / WBRussia