Актриса из "Оно-2" боится смотреть фильм целиком

Женщина сыграла одно из воплощений клоуна Пеннивайза.

Актриса Джоан Грегсон, исполнившая роль пожилой дамы в ужастике "Оно-2", боится смотреть фильм целиком. В этом женщина призналась в интервью изданию Empire.

Грегсон рассказала, что это ее первые съемки в хорроре. Она с нетерпением ждет премьеры фильма, однако "до смерти" боится смотреть его до конца.

Я знаю, в нем есть много такого, что может меня напугать. Джоан Грегсон

Актриса сыграла милую старушку миссис Керш, которая на самом деле оказалась одним из воплощений клоуна Пеннивайза.

Действия фильма разворачиваются через несколько лет после событий, показанных в первой части. Главные герои повзрослели и вновь готовы сразиться со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

Главные роли в хорроре исполнили Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Ричи Тозиер и Джей Райан. Премьера "Оно-2" состоится 5 сентября.

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Видео: YouTube / WBRussia