"Оно 2" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат

За минувшие выходные картина режиссера Андреса Мускетти собрала 211,5 млн рублей.

Фильм ужасов "Оно 2" вторую неделю подряд возглавляет прокат в России и странах СНГ. За минувшие выходные картина режиссера Андреса Мускетти собрала 211,5 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

Ужастик появился в прокате 5 сентября и за это время собрал более 933 млн рублей. Фильм снят по мотивам романа Стивена Кинга. Действие разворачивается спустя 20 лет после событий, показанных в первой части. Главные герои повзрослели и вынуждены вернуться на родину, чтобы во второй раз сразиться со злобным клоуном Пеннивайзом. Главные роли исполнили Джессика Честейн, Билл Скарсгард, Джеймс Макэвой и другие.

На второй строчке рейтинга оказалась комедия "Стриптизерши". За один уикенд фильм Лорин Скафарии заработал в прокате 68 млн рублей.

Тройку лидеров по кассовым сборам замыкает "Щегол" Джона Краули. За первые дни показа картина собрала 35,8 млн рублей.

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Видео: YouTube / WBRussia