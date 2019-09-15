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Вышел трейлер фильма про противостояние "Форда" и "Феррари"

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Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019 года.

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила первый трейлер спортивной драмы "Дерзкий вызов" с Кристианом Бэйлом и Мэттои Дэймоном в главной роли. 

В основу сюжета фильма легла реальная история инженеров и дизайнеров компании "Ford", которые поставили перед собой цель разработать спорткар, способный опередить "Firrari" на 24-часовой гонки в Ле-Мане. Реализовать идею взялся конструктор Кэрролл Шелби  британский гонщик Кен Майлс.
Режиссером фильма стал постановщик "Логана" и "Росомаха: Бессмертный" Джеймс Мэнголд. Помимо Бейла и Деэмона в фильме также снялись  Джон Бернтал, Катрина Балф, Рэй МакКиннон, Джош Лукас, Джей Джей Филд, Ноа Джупи другие. Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019 года.

Первый трейлер:
Видео: 20th Century Fox

 

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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