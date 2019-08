За минувшие выходные картина собрала 321,8 млн рублей.

Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" стал лидером российского проката. За минувшие выходные картина собрала 321,8 млн рублей. Такие данные предоставил портал kinobusiness.com.

Священная война между птицами и зелеными свиньями прекратилась из-за нового врага — Зеты. Обитательница третьего, замерзшего острова считает, что все должны почувствовать на себе силу холода и начинает атаковать жителей теплых краев. Теперь птицам и свиньям предстоит объединиться, чтобы остановить заморозки.

Комедийный мультфильм режиссера Туропа Ван Ормана вышел на большие экраны 15 августа. Главных персонажей озвучили Джейсон Судейкис, Майя Рудольф, Джош Гэд, Дэнни Макбрайд, Лесли Джонс и другие артисты.

На второй строчке самых популярных фильмов среди российских зрителей оказался фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood). За минувшие выходные сборы по нему составили 204,1 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast&Furious Presents: Hobbs&Shaw) режиссера Дэвида Литча. За три недели проката он заработал более 1 млрд рублей.

