Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала своего мужа

Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, уже в 2018 году у пары родился сын Михаил.

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в сериале "Сваты", отметила кожаную свадьбу и показала редкий снимок с мужем. Актриса не показывает его своим поклонникам в социальных сетях.

Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, уже в 2018 году у пары родился сын Михаил. В честь годовщины актриса опубликовала снимок с их свадьбы.

Супруги танцевали в окружении гостей, которые наблюдали за молодоженами. В комментариях поклонники написали множество хороших пожеланий.

В сентябре актрису подозревали во второй беременности.

Фото: Instagram/ smorkovkina