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Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала своего мужа
Сегодня, 15:54
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nastya960

Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала своего мужа

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Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, уже в 2018 году у пары родился сын Михаил.

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в сериале "Сваты", отметила кожаную свадьбу и показала редкий снимок с мужем. Актриса не показывает его своим поклонникам в социальных сетях.

Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, уже в 2018 году у пары родился сын Михаил. В честь годовщины актриса опубликовала снимок с их свадьбы.

Супруги танцевали в окружении гостей, которые наблюдали за молодоженами. В комментариях  поклонники написали множество хороших пожеланий.

В сентябре актрису подозревали во второй беременности.

Фото: Instagram/ smorkovkina

Теги: анна кошмал, сваты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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