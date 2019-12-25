Звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила беременный живот

В комментариях поклонники разделились на два лагеря.

Молодая актриса Анна Кошмал, получившая известность благодаря сериалу "Сваты", не сидит без дела, пока съемки полюбившейся зрителям ленты приостановили. Она принимает участие в другом проекте "Добрая Душа". При этом зрителей больше заинтересовала не новая лента, а живот актрисы. Фотографии Кошмал опубликовала в instagram/

На фотографиях Анна позирует рядом с коллегой. В комментариях поклонники разделились на два лагеря: кто-то считает, что актриса снова находится в интересном положении, а кто-то утверждает, что это накладной живот для съемок.

У Анны Кошмал при этом уже есть сын Михаил, которому в этом году исполнилось два года. Фотографиями и информацией о супруге она при этом не делится.

Ранее Добронравов раскрыл примерную дату выхода нового сезона "Сватов".

Фото: Instagram/ smorkovkina