Добронравов раскрыл примерную дату выхода нового сезона "Сватов"

Фанаты сериала увидят премьеру в 2021 году.

Исполнитель одной из главных ролей в сериале "Сваты" Федор Добронравов поделился с поклонниками радостной новостью. Актер рассекретил примерную дату выхода седьмого сезона. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Съемки нового сезона "Сватов" начались еще три года назад. Однако по разным причинам процесс неоднократно приостанавливали. В 2020 году дату выхода сериала вновь перенесли из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас Добронравов с уверенностью заявил, что зрители увидят премьеру нового сезона в 2021 году. По словам актера, это точная информация.

Седьмой сезон "Сватов" будет состоять из 12 серий. В продолжение ленты снимутся все полюбившееся зрителям актеры. Поклонников сериала ждет масса неожиданных поворотов сюжета. Сюжет охватит период длиной пять лет. В одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века, а также сыграют свадьбу Женьки с американцем Джеком.

Ранее мы писали, что сериал "Сваты" в новом сезоне лишился двух главных героев.

Видео: Instagram / svatyofficial