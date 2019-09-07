Звезду Marvel пригласили в фильм "Миссия невыполнима 7"

Какая именно роль досталась актрисе, не уточняется.

Актриса Хейли Этвелл, сыгравшая роль агента Пегги Картер в фильме "Первый мститель", сыграет в седьмой части фильма "Миссия невыполнима". Об этом в Instagram сообщил режиссер боевика Кристофер Маккуорри.

Какая именно роль досталась актрисе, не уточняется. Новая часть боевика выйдет на экраны в июле 2021 года. Также параллельно будут идти съемки восьмой части фильма.

Главную роль по-прежнему играет голливудский актер Том Круз. Также в новой части можно будет увидеть Ребекку Фергюсон, которая многим известна по сериалу "Белая королева".

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Видео: YouTube/ EpicMashups