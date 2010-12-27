Sony Pictures: "Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel"

Компании Sony и Marvel не пришли к финансовому соглашению.

Вопрос "сотрудничества" Человека-паука и Marvel решен, "на данный момент дверь закрыта". Об этом сообщило Variety со ссылкой на исполнительного директора Sony Pictures Тони Винчикерра.

Винкичерра отметил, что компании Sony и Marvel не пришли к финансовому соглашению. Однако, между компаниями нет неприязни из-за этого. Сейчас рассматривается вариант создания новой вселенной в мире Человека-паука.

Также исполнительный директор Sony Pictures не исключил возможности, что в будущем компании все-таки смогут договориться.