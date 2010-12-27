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Sony Pictures: "Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel"
Сегодня, 17:11
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nastya960

Sony Pictures: "Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel"

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Компании Sony и Marvel не пришли к финансовому соглашению.

Вопрос "сотрудничества" Человека-паука и Marvel решен, "на данный момент дверь закрыта". Об этом сообщило Variety со ссылкой на исполнительного директора Sony Pictures Тони Винчикерра.

Винкичерра отметил, что компании Sony и Marvel не пришли к финансовому соглашению. Однако, между компаниями нет неприязни из-за этого. Сейчас рассматривается вариант создания новой вселенной в мире Человека-паука.

Также исполнительный директор Sony Pictures не исключил возможности, что в будущем компании все-таки смогут договориться.

Ранее на Piter.TV: Во вселенной Marvel появится первый супергерой-гей.

 

Теги: marvel, sony pictures, человек-паук
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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