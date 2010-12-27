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Во вселенной Marvel появится первый супергерой-гей
Сегодня, 18:44
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Rybka123

Во вселенной Marvel появится первый супергерой-гей

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Глава студии подтвердил слухи вокруг очередного проекта.

В предстоящем фильме студии Marvel "Вечные" появится первый супергерой – гей. Витавшие вокруг проекта слуха на недавней конференции D23 подтвердил глава студии Кэвин Файги.

Сюжет картины расскажет о расе суперлюдей, которые будут спасать Землю от разрушителей. Детали сюжета, как и данные о том, какого именно персонажа наградят нетрадиционной ориентацией пока раскрываются.

Режиссёром фильма стала постановщик фильма "Наездник" Хлоя Чжао. К работе над картиной привлекли таких актеров, как  Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и Анджелина Джоли.

Фото: Marvel

Теги: marvel
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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