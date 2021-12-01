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Звезда "Игры в кальмара" расплакалась во время награждения
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Звезда "Игры в кальмара" расплакалась во время награждения

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Чон Хо Ен получила премию SAG Awards.

Звезда "Игры в кальмара" расплакалась во время награждения. Слезы южнокорейской актрисы зрители увидели во время торжественной церемонии, посвященной вручению призов от гильдии киноактеров США SAG Awards. Чон Хо Ен получила награду за исполнение роли в популярном сериале "Игра в кальмара".

Я люблю вас.

Чон Хо Ен, актриса

Южнокорейский сериал боролся за победу в нескольких номинациях. Престижной премии удостоилась также актриса Чон Хо Ен, которой в проекте досталась одна из основных ролей – она сыграла беженку из Северной Кореи. Девушка выразила благодарность американским коллегам за оказанную честь. Она также поблагодарила съемочную группу проекта.

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Фото и видео: Instagram, Twitter / sagawards

Теги: sag awards, игра в кальмара
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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