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Netflix представил тизер третьего сезона "Игры в кальмара"

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Мировая премьера состоится 27 июня.

Стриминговый сервис Netflix представил новый тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Шоураннером проекта выступил Хван Дон Хек.

Сюжет продолжит историю второго сезона. Главный герой Сон Ки Хун вернулся к играм, чтобы выяснить, кто стоит за их организацией. Он намерен положить конец человеческим смертям.

В главных ролях сыграли Ли Дон-чже, Ли Бен-хон, Ви Ха-Джун, Кон Ю и другие. Мировая премьера состоится 27 июня.

Ранее Netflix представил тизер-трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй".

Видео: YouTube / Netfflix

Теги: netflix, игра в кальмара, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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