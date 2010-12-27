Звезда Disney сняла порно про Ромео и Джульетту

Изначально в планах Торн было снять рождественский фильм ужасов, но в какой-то момент она просто решила снять кино для взрослых.

Актриса Белла Торн, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, сняла порнофильм под названием "Она и он" (Her & Him). Фильм расскажет историю современных Ромео и Джульетты.

Процесс съемки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съемочной площадке, такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка. Белла Торн

Изначально в планах Торн было снять рождественский фильм ужасов, но в какой-то момент она просто решила снять кино для взрослых. Главные роли сыграли порноактеры Абелла Дейнджер и Small Hands. Фильм можно будет посмотреть уже через месяц, премьера состоится на Ольденбургском кинофестивале в Германии.

Ранее Тина Канделаки опубликовала трейлер своего сериала "Порно".

Фото: кадр из фильма "Танцевальная лихорадка"