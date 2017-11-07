Тина Канделаки опубликовала трейлер своего сериала "Порно"

Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых "Порно", который она делает для "Амедиатеки". Минутный ролик она опубликовала в своем Telegram.
Рада представить вам трейлер сериала "Порно", который я совместно с Goose Goose Films делаю для "Амедиатеки". Релиз в феврале, но оценить прекрасных Аглаю Тарасову и Снежану Самохину можно уже сейчас).
Тина Канделаки
Ранее стало известно, что Тина Канделаки станет продюсером сериала о жизни порноактеров.
Тина Канделаки рассказала про "Порно" в рамках VK Fest.
Видео: Telegram/ Тина Канделаки
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