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Тина Канделаки опубликовала трейлер своего сериала "Порно"

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Релиз ожидается в феврале 2020 года.

Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых "Порно", который она делает для "Амедиатеки". Минутный ролик она опубликовала в своем Telegram.

Рада представить вам трейлер сериала "Порно", который я совместно с Goose Goose Films делаю для "Амедиатеки". Релиз в феврале, но оценить прекрасных Аглаю Тарасову и Снежану Самохину можно уже сейчас).

Тина Канделаки

Ранее стало известно, что Тина Канделаки станет продюсером сериала о жизни порноактеров.

Тина Канделаки рассказала про "Порно" в рамках VK Fest.

Видео: Telegram/ Тина Канделаки

 

Теги: сериал, сериал порно, тина канделаки
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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