Тина Канделаки рассказала о "Порно" в рамках VK Fest

В Петербурге подходит к концу первый день масштабного городского фестиваля.

В субботу, 20 июля, в Петербурге стартовал пятый юбилейный фестиваль "ВКонтакте" - VK Fest.

В парке 300-летия для посетителей были открыты сотни интерактивных площадок на 17 тематических зонах. Известные блогеры и музыканты выступают на шести основных сценах. Кроме того, в рамках Лектория перед гостями фестиваля выступили несколько знаменитых гостей, в том числе журналистка Тина Канделаки. Она рассказала посетителям о своем новом проекте - сериале под названием "Порно", в котором она выступит продюсером и будет работать над пилотными эпизодами.

Сам сериал должен выйти свет в начале 2020 года, а в ближайшем времени будет опубликован первый тизер.

"Это не про порно. Это всего лишь условие. Не важно, где и кем вы работаете и что вы делаете. Вы также хотите любви, отношений и боретесь с одиночеством. Вот этот сериал про две вещи - про эмпатию и про то, что никого не надо судить" - так Канделаки описала сериал.

Отметим, что от корреспондента Piter.TV поступила информация о нескольких безбилетниках, перемахнувших через забор парка 300-летия в надежде попасть бесплатно на VK Fest. После этого у заборов стали дежурить сотрудники, обеспечивающие порядок на мероприятии.

Фото, видео: Piter.TV