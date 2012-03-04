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Тина Канделаки рассказала о "Порно" в рамках VK Fest

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В Петербурге подходит к концу первый день масштабного городского фестиваля.

В субботу, 20 июля, в Петербурге стартовал пятый юбилейный фестиваль "ВКонтакте" - VK Fest.

В парке 300-летия для посетителей были открыты сотни интерактивных площадок на 17 тематических зонах. Известные блогеры и музыканты выступают на шести основных сценах. Кроме того, в рамках Лектория перед гостями фестиваля выступили несколько знаменитых гостей, в том числе журналистка Тина Канделаки. Она рассказала посетителям о своем новом проекте - сериале под названием "Порно", в котором она выступит продюсером и будет работать над пилотными эпизодами. 

Сам сериал должен выйти свет в начале 2020 года, а в ближайшем времени будет опубликован первый тизер. 

"Это не про порно. Это всего лишь условие. Не важно, где и кем вы работаете и что вы делаете. Вы также хотите любви, отношений и боретесь с одиночеством. Вот этот сериал про две вещи - про эмпатию и про то, что никого не надо судить"

-  так Канделаки описала сериал.

Отметим, что от корреспондента Piter.TV поступила информация о нескольких безбилетниках, перемахнувших через забор парка 300-летия в надежде попасть бесплатно на VK Fest. После этого у заборов стали дежурить сотрудники, обеспечивающие порядок на мероприятии. 

Фото, видео: Piter.TV 

Теги: vk fest 2019, канделаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Кино, Общество,

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