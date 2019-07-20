Канделаки вспомнила расставание с первым мужем

Она отметила, что тяжело переживала развод.

Телеведущая Тина Канделаки в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия-1" рассказала о своем первом супруге бизнесмене Андрее Кондрахине. От него Канделаки родила дочь Меланию и сына Леонтия.

По словам телеведущей, они познакомились, когда Андрей пришёл на телевидение знакомиться с Катей Новиковой. Канделаки поделилась, что все годы муж жил её жизнью и ни разу не упрекнул её в огромном количестве работы.

Я очень ему признательна за это. В нем не было мужского эгоизма. Он гордился моими успехами, – рассказала Канделаки

Тина Канделаки считает, что их отношения сгубил ранний брак, ей тогда было 22 года. Телеведущая отметила, что тяжело переживала развод, к тому же в этот же период у неё умер отец.

Ранее Тина Канделаки опубликовала трейлер своего сериала "Порно".

Видео: YouTube/ GQ Russia