Захарова объяснила, почему не пришла на новое телешоу Собчак

Видео появилось в телеграм-канале журналистки Тины Канделаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему не пошла бы в качестве гостя на новое телевизионное шоу Первого канала, которое ведет Ксения Собчак. В видео Тины Канделаки Захарова отметила, что ходит в гости к тем людям, которых уважает и не пошла бы даже в случае, если бы ее пригласили.

Она пыталась смотреть новинку, находящуюся в вечернем эфире Первого канала с 10 февраля, но призналась, что "это невозможно смотреть".

Ранее выяснилось, что формат нового шоу "Док-ток", премьера которого скоро состоится на Первом канале, похожа на проект телеканала RTVI. На сайте телеканала отмечается, что новинка схожа не только названием, но и форматом – мужчина и женщина в эфире обсуждают резонансные человеческие и социальные истории.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube