Фанаты "Черной пантеры" переживают за Чедвика Боузмана, резко потерявшего вес

Поклонники актера надеются, что с ним все в порядке.

Американский актер Чедвик Боузман, прославившийся благодаря съемкам в супергеройском фильме Marvel "Черная пантера", записал в Instagram видеобращение, в котором предстал перед фанатами в новом образе. Подписчики заметили, что в ролике, посвященном благотворительному проекту, актер выглядит очень худым.

42-летний Боузман рассказал о проекте "Операция 42", призванном помочь американским больницам, обслуживающим афроамериканцев, во время пандемии коронавируса. При этом подписчиков больше заинтересовал не сам проект, а почему актер резко потерял вес. Они выразил надежду, что с ним все в порядке. Звезду "Черной пантеры" попросили опубликовать отдельный пост с разъяснениями о состоянии здоровья.

"Я его сперва даже не узнал. Не нравится мне эта потеря веса, бро", - написал один из комментаторов.

Журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера, почему он похудел, однако ответа не получили. Портал Screen Rant предположил, что Чедвик Боузман резко сбросил вес для съемок в эпической военной драме Спайка Ли "Пять корешей".

Ранее мы писали, что Прилучный решил похудеть до 39 кг ради роли в фильме Бекмамбетова.

Фото: кадр из фильма "Черная пантера" 2018

Видео: Instagram / chadwickboseman