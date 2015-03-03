Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, почему "черных пантер" не существует

И в чем отличие пантеры от ягуара или леопарда.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка развеяли популярный миф о "черных пантерах". Эксперты объяснили, что крупные черные звери из семейства кошачьих на самом деле являются ягуарами или леопардами с генетической мутацией, а "пантера" – это лишь название рода животных.

Пантеры – это род крупных кошек, в который входят тигры, львы, ягуары, леопарды и ирбисы (снежные барсы). То есть назвать ягуара или леопарда чёрной пантерой – это всё равно, что назвать аиста или цаплю белой птицей. Да, белая, да, птица. Но какая конкретно? Непонятно. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ложное представление о черной пантере как о виде кошачьих установилось в нашем сознании благодаря рассказам и мультфильму про Маугли, где одним из персонажей была большая черная кошка Багира. А также из-за фильма "Розовая пантера" с одноименным персонажем.

Если в следующий раз, гуляя по Ленинградскому зоопарку, вы увидите крупную кошку черного цвета, то имейте в виду, что это не пантера, а черный ягуар по имени Ричард, – следует из сообщения пресс-службы зоопарка.

В ходе вчерашнего заседания городского правительства стало известно, что в Петербурге активно ищут место для строительства нового зоопарка.

Фото: Ленинградский зоопарк