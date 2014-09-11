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В Петербурге может появиться новый зоопарк
Сегодня, 8:12
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В Петербурге может появиться новый зоопарк

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Перспективная территория уже найдена.

Петербургские власти хотят ускорить процесс выбора места для нового филиала Ленинградского зоопарка. Соответствующее решение озвучил губернатор города в ходе заседания правительства 8 октября, пишет "Бриф24"

Отмечается, что перспективная территория, соответствующая всем транспортным нормативам и расположенная рядом с будущими линиями метрополитена, уже найдена. Если эту локацию одобрят, то проектирование зоопарка может начаться в следующем году. 

Этот вопрос обсуждался после замечаний о том, что нынешнее расположение Ленинградского зоопарка в центре Петербурга не подходит для животных из-за шума и других факторов. 

Ранее мы рассказывали о том, что у альпак появились кормушки в виде мельниц. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка (носит иллюстративный характер)

Теги: новый зоопарк, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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