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У альпак Ленинградского зоопарка появились кормушки в виде мельниц
Сегодня, 19:41
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У альпак Ленинградского зоопарка появились кормушки в виде мельниц

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Теперь трапеза не только вкусная, но еще и веселая.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились видео, где показано, как их альпаки привыкают к необычному нововведению в вольере. Брецель, Сушка и Кулич получили в пользование новую кормушку в виде мельницы, – рассказывают в пресс-службе зоопарка.

У наших альпак теперь есть мельницы  с разными угощениями. Конструкции не только украшают вольер, но и превращают каждую трапезу в приключение. Киперы постоянно придумывают что-то новое, чтобы альпаки не скучали.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Мельницы изготовлены из натуральных материалов: вся конструкция состоит из спилов тополя, сосны и веток осины. Сверху свисают вкусные веники с листвой, снизу – лежат овощи и фрукты. В рационе альпак особенно популярны яблоки и морковь. Небольшие угощения можно спрятать и в столбах мельницы.

На днях нововведения произошли и у медведицы Ленинградского зоопарка.

Скришот из видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: альпаки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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