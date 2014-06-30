У альпак Ленинградского зоопарка появились кормушки в виде мельниц

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились видео, где показано, как их альпаки привыкают к необычному нововведению в вольере. Брецель, Сушка и Кулич получили в пользование новую кормушку в виде мельницы, – рассказывают в пресс-службе зоопарка.
У наших альпак теперь есть мельницы с разными угощениями. Конструкции не только украшают вольер, но и превращают каждую трапезу в приключение. Киперы постоянно придумывают что-то новое, чтобы альпаки не скучали.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Мельницы изготовлены из натуральных материалов: вся конструкция состоит из спилов тополя, сосны и веток осины. Сверху свисают вкусные веники с листвой, снизу – лежат овощи и фрукты. В рационе альпак особенно популярны яблоки и морковь. Небольшие угощения можно спрятать и в столбах мельницы.
На днях нововведения произошли и у медведицы Ленинградского зоопарка.
Скришот из видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все