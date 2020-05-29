Медведица из Ленинградского зоопарка получила новую игрушку

Зверь доказывает, что для настоящего счастья многого не нужно. Достаточно лишь бассейна и синей бочки.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились видеозаписью игрищ медведицы Хаарчааны. У нее появилась новая и совсем не очевидная игрушка – синяя бочка, с которой медведица плещется, кувыркается и всячески пытается удержаться на воде в личном бассейне.

Плескаться с такими подарками – одно из любимых занятий нашей медведицы. Хаарчаана может часами плавать, проверять, не появилось ли что-то в этом чудесном синем сосуде и прыгать за ним в воду. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Впрочем, подарок вряд ли долго протянет – сотрудники зоопарка предполагает, что другой медведь – Снежинка с ее острыми когтями – совсем скоро "укротит" бочку.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке обновили птичьи кормушки.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк