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В Ленинградском зоопарке обновили птичьи кормушки

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Были изготовлены кормушки в одном стиле для всех пернатых питомцев.

В Ленинградском зоопарке обновили все птичьи кормушки-навесы с корытами под корм и емкостями под сено. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе учреждения. 

Сотрудники отделов "Орнитология" и "Развитие" измерили старые конструкции, чтобы учесть все нюансы и сделать новые еще лучше. Были изготовлены кормушки в одном стиле для всех пернатых питомцев. Теперь в вольерах птиц удобные конструкции с широкими крышами. 

Приходите в Ленинградский зоопарк и взгляните, как теперь выглядят обновленные птичьи кормушки! Уверены, вам понравится наблюдать за пернатыми, пока они с удовольствием хрустят угощением. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке вновь можно увидеть капского дамана Сеню. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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