В Ленинградском зоопарке обновили птичьи кормушки

Были изготовлены кормушки в одном стиле для всех пернатых питомцев.

В Ленинградском зоопарке обновили все птичьи кормушки-навесы с корытами под корм и емкостями под сено. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники отделов "Орнитология" и "Развитие" измерили старые конструкции, чтобы учесть все нюансы и сделать новые еще лучше. Были изготовлены кормушки в одном стиле для всех пернатых питомцев. Теперь в вольерах птиц удобные конструкции с широкими крышами.

Приходите в Ленинградский зоопарк и взгляните, как теперь выглядят обновленные птичьи кормушки! Уверены, вам понравится наблюдать за пернатыми, пока они с удовольствием хрустят угощением. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке вновь можно увидеть капского дамана Сеню.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка