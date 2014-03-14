В Ленинградском зоопарке вновь можно увидеть капского дамана Сеню

Животное вернулось с летних каникул в зимний вольер.

Ленинградский зоопарк поделился приятной новостью: на общую экспозицию после летних каникул вернулся капский даман по имени Сеня. Об этом сотрудники рассказали в Telegram-канале заведения.

Последние месяцы млекопитающее обитало во внутренних вольерах зоопарка, скрытых от посетителей. Даман много играл и так же много ел любимые лакомства; работники зоопарка проводили с ним тренинги. В период летнего отдыха Сеня проживал в нескольких вольерах, в одном из которых даже был балкон, откуда он наблюдал за жизнью Зоопарка.

Сегодня павильон "Приматы" праздновал возвращение любимого дамана в его зимний вольер, где его вновь можно будет увидеть при обходе Ленинградского зоопарка. Правда, возможно, вам нужно будет приглядеться внимательно: сотрудники напомнили, что капские даманы нередко прячутся на высоких точках и неподвижно сидят там. Сеня отнюдь не исключение.

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Фото: скриншот из видео: Telegram / Ленинградский зоопарк