Специалисты Ленинградского зоопарка рассказали, могут ли злоумышленники украсть у них кенгуру

Сейчас в городском зверинце живет 13 особей, включая трех подростков, которые уже самостоятельны.

В конце сентября в зоопарках Ярославля и Калуги произошли инциденты с исчезновением молодых кенгуру. В ярославском зоопарке 28 сентября пропал кенгуренок Крош, а в парке птиц "Воробьи" в последний день месяца исчезли два шестимесячных малыша. Правоохранительные органы предполагают, что эти случаи могут быть связаны. Корреспондент "Петербургского дневника" обратился в пресс-службу Ленинградского зоопарка, чтобы узнать, стоит ли беспокоиться за безопасность кенгуру Северной столицы.

Специалисты зоопарка заверили, что система охраны в учреждении предотвращает проникновение посторонних лиц в вольеры животных. Кенгуру Беннета также известны своей осторожностью и внимательностью, поэтому избегают контактов с незнакомцами.

Сейчас в городском зверинце живет 13 особей, включая трех подростков, которые уже самостоятельны. В зоопрке установлены серьезные меры защиты: собственная служба безопасности и частное охранное предприятие, регулярные обходы территории, камеры наблюдения по всей территории и в вольерах, включая вольеры кенгуру.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга поделились "дарами осени" с Ленинградским зоопарком.

Фото: Ленинградский зоопарк (архив)