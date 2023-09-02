Жители Петербурга поделились "дарами осени" с Ленинградским зоопарком

В период традиционной осенней акции зоопарку подарили свыше двух тонн съестных подарков для животных.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка отчиталась об итогах традиционной акции "Дары осени", в период которой каждый желающий может поделиться овощами, ягодами, фруктами и прочими вкусностями с животными. В этом году абсолютным рекордсменом по популярности преподнесенных даров является тыква – ее жители города привезли целых 600 кг.

Мы еще раз благодарим всех за участие, за активность и желание порадовать наших животных. Приходите в Ленинградский зоопарк посмотреть, как питомцы продолжают лакомиться вашими подарками. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В скором времени в зоопарке планируется ряд мероприятий и дни "празндичных кормлений". Ближайшее событие – "День урожая" – состоится уже в эту субботу, 28-го сентября.

В частности, ранее мы рассказывали, что 1-го октября Ленинградский зоопарк готовит бесплатное посещение для всех пенсионеров.

Фото: скриншот из видео: Telegram / Ленинградский зоопарк