Жители Петербурга поделились "дарами осени" с Ленинградским зоопарком

Пресс-служба Ленинградского зоопарка отчиталась об итогах традиционной акции "Дары осени", в период которой каждый желающий может поделиться овощами, ягодами, фруктами и прочими вкусностями с животными. В этом году абсолютным рекордсменом по популярности преподнесенных даров является тыква – ее жители города привезли целых 600 кг.
Мы еще раз благодарим всех за участие, за активность и желание порадовать наших животных. Приходите в Ленинградский зоопарк посмотреть, как питомцы продолжают лакомиться вашими подарками.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В скором времени в зоопарке планируется ряд мероприятий и дни "празндичных кормлений". Ближайшее событие – "День урожая" – состоится уже в эту субботу, 28-го сентября.
В частности, ранее мы рассказывали, что 1-го октября Ленинградский зоопарк готовит бесплатное посещение для всех пенсионеров.
Фото: скриншот из видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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