Ленинградский зоопарк организует бесплатное посещение для пенсионеров 1 октября

Экскурсии будут идти каждый час от большой карты зоопарка на Центральной площади.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В этот день зоопарк приглашает пенсионеров посетить его бесплатно. Чтобы сделать визит более увлекательным, подготовлены пять интересных экскурсий.

Экскурсии будут идти каждый час от большой карты зоопарка на Центральной площади. Расписание следующее:

11:00 — обзорная экскурсия по зоопарку;

12:00 — обзорная экскурсия по зоопарку;

13:00 — экскурсия по экспозиции "Зоосад в годы блокады";

14:00 — обзорная экскурсия по зоопарку;

15:00 — обзорная экскурсия по зоопарку.

Для получения бесплатного билета необходимо предъявить пенсионное удостоверение и паспорт.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Ирина Вершинина)