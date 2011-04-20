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Капуцины Ленинградского зоопарка умело решают новые головоломки
Сегодня, 23:10
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Капуцины Ленинградского зоопарка умело решают новые головоломки

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В охоте за угощениями приматы применяют логику и смекалку.

В Telegram-канале Ленинградского зоопарка появилось видео, где показано, как семейство капуцинов решает нетривиальную для приматов задачу, чтобы добраться до лакомства.

Накануне работники зоопарка разместили в вольере с обезьянами головоломку, требующую от капуцинов передвигать прозрачные крышки по разным отсекам, чтобы открыть путь до вкусных призов.

После размещения загадочного ящика с лакомствами обитатели вольера "Приматы" изучили неизвестный объект, быстро смекнули, что в нем содержится нечто съедобное и принялись потрошить головоломку. Однако грубая сила не помогла капуцинам достичь желаемого; животные принялись решать поставленную перед ними задачу по-другому.

Много времени для раздумий сообразительным приматам не потребовалось. Поняв, как работает система отсеков с фруктами, капуцины быстро решили головоломку и принялись трапезничать.

Не так давно мы рассказывали, что в Ленинградском зоопарке произошла реконструкция вольера для капибар.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

 

Теги: капуцины, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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