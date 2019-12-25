Капибарам Ленинградского зоопарка обновили вольер

Животным выложили новый газон и заменили декорации.

На днях сотрудники Ленинградского зоопарка занимались обновлением вольера для капибар. Большим милым грызунам выложили 50 рулонов нового натурального газона, а также заменили уличные декорации, – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Обновленный газон занял 40 кв метров; вдобавок к нему капибарам обустроили укрытие из полых пней, а также спилы из вяза и липы. Процесс обустройства соседской жилплощади из своего вольера контролировала жираф Соня. Сами капибары также оценили капремонт: больше всего, как говорят в зоопарке, им понравилась мягкая и вкусная трава.

Ранее мы сообщали о том, что у манулов Ленинградского зоопарка начался период зажировки.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк