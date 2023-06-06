Манулы Ленинградского зоопарка начали запасать жир для зимовки

Животные набирают вес, чтобы не мерзнуть, когда придут холода и морозы.

Ежегодно начало осени для манулов Ленинградского зоопарка знаменуется незамысловатым ритуалом – зажировкой. "Коты" Намика, Свэн и их малыш, котенок по имени Шу начали запасать жир, чтобы комфортно пережить очередную предстоящую зиму, – сообщают в "Фонтанке" со ссылкой на пресс-службу Ленинградского зоопарка.

Появляется толстый слой жира, который спасает их в холода. Они обрастают более густой шерстью. Меняют летнюю шубку на зимнюю и становятся, как шарики. Летний манул и зимний манул отличаются. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Жировая прослойка и шерсть – вот, что спасает манулов от холодов и стужи. Чтобы и то и другое было в порядке, кошачьим необходимо много и плотно питаться, дабы набрать необходимые для зимовки килограммы. Однако точные показатели веса назвать проблематично – манулы не слишком любят, когда их взвешивают.

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Фото: Ленинградский зоопарк