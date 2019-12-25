Marvel установила дату начала съёмок фильма "Чёрная пантера 2"

Съёмочный процесс может стартовать в июне 2021 года.

Обнародована дата начала съемок второй части кинокомикса "Чёрная пантера" от студии Marvel. Об этом сообщает портал The Wrap со ссылкой на инсайдеров.

По данным инсайдера, съёмочный процесс может стартовать уже в июне 2021 года. Уточняется, что во второй части авторы проекта намерены использовать другой подход. Актерский состав фильма пополнится.

Напомним, что исполнитель главной роли Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 43 года. Причиной смерти стал рак толстой кишки. После глава Marvel Кевин Файги заявил, что студия не будет искать замену покойному.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Последний богатырь: Корень зла" получил прокатное удостоверение.

Фото: кадр из фильма