Фильм "Последний богатырь: Корень зла" получил прокатное удостоверение

Премьера запланирована на 1 января 2021 года.

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму "Последний богатырь: Корень зла". Премьера одной из самых ожидаемых картин этой зимы запланирована на 1 января 2021 года. Об этом пишет РБК.

Вторая часть фильма "Последний богатырь" расскажет о новых приключениях Ивана. В поисках истоков древнего зла герой отправляется в путешествие по сказочной стране Белогорье. Компанию ему составят Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей.

К своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Елена Яковлева. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов, который сыграет Колобка.

Первая часть вышла в широкий прокат 26 октября 2017 года. Кассовые сборы картины в кинотеатрах составили более 1,7 млрд рублей.

Ранее были названы самые популярные в Google турецкие сериалы.

Видео: ВКонтакте / Disney