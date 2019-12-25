Названы самые популярные в Google турецкие сериалы

Список возглавил "Неверный" с Джансу Дере в главной роли.

Издание Getje составило список самых популярных турецких сериалов по версии Google. На первом месте оказался "Неверный" с Джансу Дере в главной роли.

Премьера сериала состоялась этой осенью. Асья счастлива в браке с Волканом. Однако сказка совместной жизни закончится, когда женщина увидит на шарфе мужа белокурую прядь волос.

На втором месте расположился "Чудесный доктор" – ремейк американского сериала "Хороший доктор". Главную роль в нем исполнил Танер Олмез.

Тройку лидеров замыкает "Квартира невинных". По мнению зрителей, в этом сериале можно встретить множество узнаваемых персонажей из реальной жизни в Турции.

В топ-5 также попали сериалы "Постучись в мою дверь" с Хандэ Эрчель в главной роли и "Пламя" с актрисой Дилан Чичек Дениз.

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Фото: ВКонтакте / НЕВЕРНЫЙ " SADAKATSIZ