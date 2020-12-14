Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" возглавил кинопрокат в выходные

Картина собрала за два дня 91,5 млн рублей.

Фильм "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные. За два дня картина собрала 91,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Новогодняя приключенческая мелодрама вышла в прокат 10 декабря. Главные роли исполнили молодые актеры-дебютанты Соня Присс и Федор Федотов. Действие разворачивается в канун 1900 года в Петербурге. Сын фонарщика Матвей, которому достались в наследство лишь серебряные коньки, влюбляется в дочь крупного сановника Алису. Судьбы молодых людей переплетаются удивительным образом, и они начинают вместе двигаться к своей мечте.

Второе место по сборам занял российский комедийный фильм "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова. Лента, вышедшая в прокат 12 ноября, собрала за минувший уикенд 17,8 млн рублей.

На третьей строчке рейтинга оказался мультфильм "Творцы снов" режиссеров Кима Хагена Йенсена и Зинка Зинка со сборами 16,5 млн рублей.

Ранее Боярская поделилась впечатлениями о фильме "Серебряные коньки".

Видео: YouTube / Central Partnership