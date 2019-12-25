Боярская поделилась впечатлениями о фильме "Серебряные коньки"

Предпремьерный показ прошел накануне в Александринском театре.

Вечером 3 декабря в Александринском театре состоялся предпремьерный показ фильма "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина. Мероприятие посетили десятки гостей, в их числе была звездная пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев. На своей странице в Instagram актриса поделилась своими впечатлениями о фильме.

Боярская поблагодарила команду создателей за такой предновогодний подарок. Она заявила, что это чудесный, добрый, сказочный фильм с захватывающим сюжетом, крутым актерским составом и грандиозными работами художников и операторской группы.

При этом актрисе показалось, что для такого масштабного кино рассадка с заполняемостью зала 25% - это "кошмар".

"Страшно обидно, но пусть каждый зритель, который придет в кино, закутается в новогоднее, сказочное настроение и впустит праздник в свое сердце", - отметила актриса.

"Серебряные коньки" выйдут в широкий прокат 10 декабря. Действие в фильме разворачивается в канун 1900 года в предновогоднем Петербурге. Сын бедного фонарщика Матвей знакомится с юной аристократкой Алисой. Они вместе решают следовать за своими мечтами.

Главные роли сыграли дебютанты кино, петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. Кроме них в ленте снялись Кирилл Зайцев, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов и другие актеры.

Piter.TV также побывал на предпремьерном показе фильма "Серебряные коньки". Интервью с исполнителями главных ролей и режиссером смотрите совсем скоро на нашем сайте.

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Фото: Instagram / lizavetabo