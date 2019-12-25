Съемки сериала-приквела "Игры престолов" начнутся весной

Картина выйдет под названием "Дом драконов".

Стало известно, когда стартуют съемки сериала-приквела "Игры престолов". Производство картины под названием "Дом драконов" начнется весной 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор компании WarnerMedia Джейсон Килар в интервью порталу GamesRadar.

Ожидается, что в следующем году в кинотеатрах и на видеосервисе HBO Max одновременно выйдут все новые проекты Warner Bros.

"Берегитесь драконов над головой!" – пошутил Килар.

Премьера "Дома драконов" состоится в 2022 году. Сериал основан на романе Джорджа Мартина. История расскажет о династии Таргариенов.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж снимется в "Токсичном мстителе".

Фото: Twitter / Game Of Thrones