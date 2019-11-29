Актер Майкл Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года

В перерывах между съемками актер играет в видеоигры, готовит и водит машину.

Американский актер Майкл Б. Джордан, наиболее известный по фильмам "Черная пантера", "Фантастическая четверка" и "Крид", признан самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии журнала People. Об этом рассказал сам актер у себя в Instagram.

По словам Джордана, это "классное чувство". "Теперь я стал частью хорошего клуба", - отметил он.

Звезда "Черной пантеры" рассказал, что секрет его уверенности кроется в осознании невозможности угодить всем. В перерывах между съемками он играет в видеоигры, готовит и водит машину.

"Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным", - заявил Майкл Б. Джордан.

Ранее сервис Shazam назвал 100 самых популярных песен поиска.

Фото: Instagram / michaelbjordan