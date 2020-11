Сервис Shazam назвал 100 самых популярных песен поиска

Топ возглавил трек Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I.

Специалисты сервиса Shazam составили топ-100 самых популярных песен поиска. Список возглавил трек Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I (настоящее имя Тони Уотсон). Пользователи сервиса пытались распознать эту композицию более 33 млн раз. Об этом сообщает BBC.

Второе место в рейтинге заняла песня Prayer in C в исполнении дуэта немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick. В тройке лидеров также оказался трек британского певца Passenger под названием Let Her Go.

В топ-5 попали Wake Me Up шведского диджея Avicii и Lean On ямайско-американского трио Major Lazer. Композиции российских исполнителей в рейтинг Shazam не вошли.

Сервис Shazam – это бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю распознать, какая песня играет в данный момент. Для записи музыки используется микрофон. Затем программа сравнивает фрагмент с центральной базой данных и при успешном сопоставлении выдает информацию о треке. В настоящий момент сервис может распознать более чем 11 млн треков.

Фото: pixabay.com