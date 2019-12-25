Аналитики составили рейтинг самых дорогих квартир в аренду в Петербурге

Первую строчку рейтинга заняла квартира Петроградского района.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в аналитики назвали десятку самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду в Петербурге. Исследование проводили эксперты сервиса ЦИАН.

Так, самая дорогая в аренду квартира обнаружена в современном ЖК в Зоологическом переулке, на Петроградской стороне. Её общая площадь — 608 квадратных метров. В квартире есть вся необходимая мебель и смотровая площадка в 30 "квадратов". Жилье сдают за 1,5 млн рублей в месяц. Также жильцам необходимо оплачивать "коммуналку".

Чуть дешевле сдают жилье на на Крестовском. Там в аренду предлагают 350 кв. метров за 800 тысяч рублей в месяц. В конце списка квартира на Каменноостровском проспекте. Жилье сдают за 150 тысяч рублей в месяц.

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