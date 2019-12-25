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Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси
Сегодня, 10:50
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Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

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Экс-президент стала жертвой местных "зондеров".

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами. Данное происшествие зафиксировано на территории международного аэропорта в Тбилисси, когда экс-глава государства вернулась в страну с Мюнхенской конференции по безопасности, проводившейся в Германии. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного телеканала "ТВ Пирвели". Известно, что женщина стала целью "зондеров". Так называется группа местных анонимных активистов.

Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту.

сообщение грузинского СМИ

Поавоохранительные органы начали расследование инцидентов.

Экс-премьера Грузии Гахария забросали яйцами по возвращении из Мюнхена.

Фото: Facebook  (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / სალომე ზურაბიშვილი  Salome Zourabichvili

Теги: грузия, саломе зурабишвили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Дунаева Ирина
Сегодня 11:49

Жаль на гадину яички переводить..

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