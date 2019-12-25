Зурабишвили закидали яйцами в Тбилиси

Экс-президент стала жертвой местных "зондеров".

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами. Данное происшествие зафиксировано на территории международного аэропорта в Тбилисси, когда экс-глава государства вернулась в страну с Мюнхенской конференции по безопасности, проводившейся в Германии. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного телеканала "ТВ Пирвели". Известно, что женщина стала целью "зондеров". Так называется группа местных анонимных активистов.

Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту. сообщение грузинского СМИ

Поавоохранительные органы начали расследование инцидентов.

Экс-премьера Грузии Гахария забросали яйцами по возвращении из Мюнхена.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / სალომე ზურაბიშვილი Salome Zourabichvili