Экс-премьера Грузии Гахария забросали яйцами по возвращении из Мюнхена

Георгий Гахария покинул аэропорт на машине.

Бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария активисты забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Соответствующий инцидент попал на видеозапись, а затем ролик распространился по социальным сетям. Известно, что акция протеста зафиксирована в понедельник, 17 февраля, когда местный политик вернулся в страну после участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Бывший премьер покинул аэропорт на автомобиле, а вскоре его партия обвинила правящую "Грузинскую мечту" в том, что это именно члены этого движения направили таким образом встречать оппонента.

Предатель, агент, беспринципный человек! митингующие

Оппоненты Георгия Гахария обвинили бывшего руководителя грузинского правительства в том, что он якобы "попрошайничает в Европе", так как Американское агентство по международному развитию (USAID) остановил свои проекты, а том числе и на территории Грузии. Известно, что в Германии потерпевший политик встречался с коллегами и рассказывал на конференции об "отступлении Грузии от демократии и прозападного курса".

Напомним, что в январе Георгий Гахария был избит в Батуми в отеле "Шератон". Там политику протестующие сломали нос. На силовое противостояние пошли представители правящей партии после того, как Гахария бросил в одного из активистов стакан.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье