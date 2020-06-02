Зрители выбрали победителей "Евровидения"

Традиционный музыкальный конкурс в этом году был отменен.

В этом году коронавирус не дал провести музыкальный конкурс "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"). Соревновательный элемент в этом году пришлось убрать.

Но энтузиасты все равно не смогли оставить это просто так, поэтому провели несколько опросов и "всенародное голосование", чтобы выяснить, кто победил. Форматы голосования при этом были разные, где-то они шли во время шоу, где-то в течение нескольких дней.

По данным онлайн-опроса группа Little Big заняла только 9 место, первые три места достались Швейцарии, Латвии, Армении. Однако в других голосованиях, например, на телеканалах Швейцарии, Дании и Австралии, зрители присудили россиянам второе место.

Специальный концерт "Евровидения" посмотрели 73 млн зрителей.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest