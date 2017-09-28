Инцидент произошел на стадионе.

Президент Польши Анджей Дуда посетил открытие Европейских игр-2023 в Кракове, в ходе которого глава государства был освистан зрителями на спортивном стадионе. Случившееся попало в объективы местных телеканалов, которые вели прямую трансляцию с места событий. В конце церемонии зрители также освистали министра государственных активов Польши Яцека Сасина.

Сначала он потерял пост вице-премьера в правительстве Матеуша Моравецкого, а вечером его освистали на стадионе "Висла" сообщение RMF FM

Анджей Дуда инцидент никак не прокомментировал инцидент, а Яцек Сасин написал в собственном аккаунте в социальной сети о том, что группа политических ненавистников действующих властей якобы пыталась сорвать открытие Европейских игр в Кракове. Предположительно, освистывание политиков может быть связано с тем, что активисты в стране оказались недовольны решением президента назначить лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского единственным вице-премьером Польши, в то время как ранее в кабинете министров было четыре вице-премьера. Негативный свист раздавался на протяжении всей реи выступающих.

В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian