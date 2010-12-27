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Зрители Евро-2020 смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Петербурге
Сегодня, 6:21
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lesjasap

Зрители Евро-2020 смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Петербурге

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Город подготовит специальные маршруты для поклонников футбола.

В Петербурге болельщики, приехавшие на Евро-2020, получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Однако действовать такая услуга будет только по специальным маршрутам, созданным специально для удобства посещения спортивных соревнований.  Как отмечают местные чиновники, проехать можно будет в день матча и на следующий день после него. Для получения бесплатного проезда человеку необходимо представить кондуктору билет на игру или транспортную карту болельщика. 

Специальные маршруты будут ходить вдоль линий метрополитена, в также по направлениям пригородных поездов, трамваев, следующих до Яхтенной улицы, а также по движению городского автобуса под номером 39. Он соединяет станцию "Московская" с аэропортом "Пулково".

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, кто из "Зенита" поедет на заключительные матчи Евро-2020.

Фото: Piter.tv

Теги: бесплатный проезд, евро-2020, общественный транспорт
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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