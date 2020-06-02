Зрителей удивило преображение Тора после "Мстителей: Финал"

На одном из снимков Бог Грома и Молний практически лысый.

Директор Marvel по визуальным эффектам Энди Парк опубликовал в Instagram новые снимки, на которых показал преображение Тора после фильма "Мстители: Финал".

Пользователей интернета удивила новая внешность Бога Грома и Молний. На одной из фотографий Тор лишился своих длинных волос и предстал перед поклонниками почти лысый. Его волосы на этом изображении оказались еще короче, чем были в ленте "Тор: Рагнарек", а также в "Мстителях: Война бесконечности".

Еще на одном снимке герой представлен с длинными, но растрепанными и неухоженными волосами разной длины. Также Тор отрастил бороду.

В настоящий момент Marvel работает над созданием фильма "Тор 4: Любовь и гром". Изначально премьера была запланирована на 2021 год. Однако из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на начало 2022 года. Кроме Криса Хемсворта, там снимутся Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон. Режиссером выступит Тайка Вайтити.

Ранее Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора.

Фото: Instagram / andyparkart

Видео: YouTube / LPRIDGE