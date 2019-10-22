Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора

В последний раз растолстевшего супергероя можно было увидеть в "Мстителях: Финал".

Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь растолстевшего Тора. В последний раз Бога Грома с пивным животиком можно было видеть в "Мстителях: Финал". Этот персонаж полюбился поклонникам фильмов Marvel наравне с енотом Ракетой.

Причиной подобных изменений Тора стала затяжная депрессия, которая была вызвана неудачей в борьбе с Таносом, уничтожением Асгарда и потерей близких людей. Братья Руссо, снявшие финальных "Мстителей", хотели показать, насколько тяжело пришлось Богу Грома. При этом со временем он должен был вернуться в привычную форму, однако Крис Хемсворт отказался.

Теперь изменилось и мнение Тайки Вайтити. Если осенью 2019 года режиссер, снявший "Тор: Рагнарёк", высказался в пользу толстого супергероя, то накануне на своей странице в Instagram он заявил, что сомневается, появится ли в кадре толстый Бог Грома еще раз. В предстоящей премьере "Тор: Любовь и гром" персонаж Хемсворта, скорее всего, вновь обретет завидную стройность.

"Тор: Любовь и гром" – это предстоящий фильм Тайка Вайтити с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Натали Портман в главных ролях. Он будет продолжением картин "Тор", "Тор 2: Царство тьмы" и "Тор: Рагнарёк".

Старт съемок намечен на август 2020 года в Австралии. Картина выйдет в американский прокат 18 февраля 2022 года.

Ранее Тайка Вайтити пошутил над воскрешением Тони Старка в новом "Торе".

Видео: YouTube / LPRIDGE